C’è Posta per te, Luciana Littizzetto imbarazza la De Filippi: “Brilli come tre Barbara D’Urso”

Luciana Littizzetto show a C’è Posta per te, una donna esplosiva che ha messo in subbuglio lo studio di Maria De Filippi ed in evidente imbarazzo la stessa. Insomma, sapevamo che avrebbe portato un bel po’ di allegria, ma questa volta ha veramente strabiliato il pubblico. Ha cominciato subito con delle esternazioni imbarazzanti, dirigendosi verso il tunnel dello studio, quello che porta dietro le quinte: “Ma cos’è qui? Un tugurio? Ma io pensavo che qui uscissero le foto di Maurizio Costanzo nudo”. Ecco, è così che inizia l’ospitata di Luciana Littizzetto a C’è Posta per te.

Luciana Littizzetto a C’è posta per te: imbarazzo in studio

“Ormai brilli di luce propria e adesso ti sei messa anche a vendere i gelati”: riferendosi al look di quella sera, tutto bianco. Poi, ha continuato: “Sei tutta luminosa e qui non ci sono tutte queste luci. Insomma, brilli come tra Barbara D’Urso insieme”. Insomma, è bella diretta e soprattutto carica questa sera.

“Ormai non hai dei fan, hai dei devoti. Qua non dovevi mettere delle poltrone, ma degli inginocchiatoi. Sei fighissima”. Insomma, poi si va avanti perché Maria De Filippi la invita a sedersi, altrimenti lei avrebbe continuato ed anche per molto. Arriva il momento degli ospiti e ci sono Gabriel Garko, Francesco Monte, Gianluca Vacchi ed un ospite a sorpresa. “Luciana ha dichiarato un suo sogno, il sogno è quello di vivere un matrimonio. Quindi è per quello che ha il velo”. E’ così che Maria De Filippi presenta Luciana Littizzetto agli ospiti. “Maria è nata cretina”, comincia a parlare Luciana con Gabriel Garko, che poi continua: “Lui andrebbe bene per me perché è di Settimo Torinese, io prendo la macchina o il pullman e sono lì in cinque minuti”.

Luciana Littizzetto incontra Francesco Monte

“Ciao Francesco, ti presento ‘Maria’ che dovrebbe piacerti”: subito il riferimento all’Isola dei Famosi, programma che lo vide in un’enorme bufera lo scorso anno. Così comincia Luciana Littizzetto con Francesco Monte. E’ questo il suo approccio. Poi, continua: “Tu sei stato con la Cecilia Rodriguez, sei stato con una come lei, con una come Cechu e non hai consumato il cecio, figurati cosa potrebbe fare con me Maria… dai”. Ma non finisce qui: “I Rodriguez sono un concentrato di te**e e cu*i esagerato”.

Gianluca Vacchi: l’incontro con l’imprenditore

Quando vede il video in cui gira per casa con il monopattino: “Ma tu sei cretino, giri col monopattino e mi lasci le strisce sul pavimento. Ma sei pazzo?”. Di lì in poi un continuo di risate e battute come se non ci fosse un domani. Alla fine hanno anche ballato insieme. Insomma, puro spettacolo.

E poi l’uomo misterioso…

A primo impatto, qualcosa non quadra. Il ragazzo entra in studio a torso nudo. Con solo un asciugamano indosso. Ad un certo punto, addirittura se l’abbassa e mostra il lato B a Luciana Littizzetto. Ed è lì che Luciana lo riconosce. Era l’uomo della pubblicità ‘Succhino’, quella in cui gli presentano la casa. Le immagini andate in onda non lasciano molto spazio all’immaginazione, insomma…