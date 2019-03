Chi è Alessio Boni: età, carriera e vita privata del noto attore di fiction

L’attore Alessio Boni è senz’altro uno dei volti più conosciuti ed apprezzati nelle fiction italiane. Dopo il successo de La compagnia del cigno, Alessio continua a deliziare i suoi fan nella fiction Il nome della rosa. Ma conoscete proprio tutto di Alessio Boni? No? Beh, allora questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Vi spiegheremo, infatti, brevemente tutto ciò che lo riguarda. Soffermandoci, in particolare, sulla sua biografia, carriera ed, infine, vita privata.

Per ulteriori news su Alessio Boni, le sue ultime dichiarazioni, i suoi prossimi impegni lavorativi ed, infine, il suo canale Instagram –> clicca qui

Chi è Alessio Boni: biografia e carriera dell’attore

Alessio Boni è nato il 4 luglio 1966 nei pressi del Lago D’Iseo. All’età di 14 anni ha iniziato a lavorare con il padre come piastrellista. Ben presto, però, deciderà di allargare i propri confini. All’età di 20 anni, infatti, si trasferisce in California. Qui Alessio svolgerà diversi lavori: baby sitter, cameriere e pizzaiolo. L’approccio con il mondo della recitazione, però, avverrà solo nel 1988. Il suo debutto televisivo, infatti, sarà nel 1990, nel film Il Mago. Durante questa esperienza, Alessio ha avuto la possibilità di recitare accanto ad un personaggio davvero immenso della recitazione: Anthony Quinn. Da questo momento, il suo percorso è tutta in ascesa. Intorno al 2000, infatti, sarà attore fisso nella soap Incantesimo. E, dopo pochi anni, reciterà accanto ad Angelina Jolie e Johnny Depp nel film The tourist. L’apice del suo successo è arrivato con il film La meglio gioventù. E in diverse fiction italiane.

Chi è Alessio Boni: vita privata del noto attore

Alessio Boni non ama parlare di se. In una recente intervista, però, ha dichiarato di aver una compagna. La fortunata è una giornalista nel campo della moda. E molto più giovane di lui. L’attore non ha figli. Ma non nasconde il desiderio di creare una bella famiglia.