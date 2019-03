Chi è Debora Villa: età, carriera e vita privata della nota attrice

L’attrice e comica italiana Debora Villa è senz’altro uno dei volti più amati della televisione italiana. Il primo esordio sul piccolo schermo è avvenuto nel 2003. Ma, da quel momento, la sua carriera è stata tutta in salita. Ma conoscete proprio tutto di Debora? Beh, questo è l’articolo che fa per voi. Vi presenteremo, infatti, brevemente l’attrice. Non tralasciando, però, alcun tipo di particolare. Ci soffermeremo, quindi, sulla sua biografia, carriera ed, infine, la sua vita privata.

Chi è Debora Villa: biografia e carriera della nota attrice

Debora Villa nasce il 13 aprile 1969 a Pioltello, cittadina in provincia di Milano. La sua più grande passione è stata sempre la recitazione. Ed, in particolare, il teatro. Tanto che, sin da piccola, si iscrive a tantissime scuole. Integrando gli studi con corsi di mimo, danza e canto. Il suo primo esordio a teatro avviene nel 1991, con lo spettacolo Itaca Itaca. Gli anni a venire, poi, saranno davvero ricchi di spettacoli teatrali. Tanto che aprirà anche una scuola, a Saronno. In cui lei è tuttora insegnante. L’esordio in televisione, però, avviene nel 2003, in Camera Cafè. Da lì il suo percorso è tutto in ascesa. Calcherà il palco di Zelig e, poi, di Colorado Cafè. Ma non solo. La sua carriera è anche ricca di film cinematografici. Nel 2008, infatti, prenderà parte nel cast de Il Cosmo sul Comò. E, tra il 2011 e il 2016, nei film Tutta colpa della musica, Natale al Sud e Matrimonio al Sud. Nel 2012, infine, sarà una concorrente dell’adventure reality Pechino Express. Ed, infine, sarà autrice di ben due libri.

Chi è Debora Villa: vita privata della nota attrice

Della vita privata di Debora Villa si sa davvero ben poco. Non si sa, infatti, quanti amore abbia avuto l’attrice nella sua vita. Tuttavia, però, sappiamo con certezza che, dal 2005, è sposata con Mirko Donno. La coppia ha anche una figlia, Lisa.