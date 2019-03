Chi è Lodovica Comello: età, carriera e vita privata della conduttrice. Scopriamo insieme tutte le curiosità su Lodovica, un’artista a 360 gradi.

Lodovica Comello è un’ attrice, cantante, conduttrice. Un’artista molto amata dai giovani: Quest’anno la vediamo per il terzo anno consecutivo, come conduttrice di Italia’s Got Talent, al fianco di Frank Matano e Claudio Bisio, al loro quarto anno, Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Classe 1990, nasce a San Daniele del Friuli.

La sua carriera inizia in Argentina, a Buenos Aires. Tra il 2009 e il 2010 Lodovica Comello entra a far parte del corpo di ballo nei musical Il mondo di Patty. Ma il più grande successo arriva quando viene selezionata per partecipare alle riprese del successo mondiale Violetta, targato Disney. In pochi anni il cast della prima telenovela teen raggiunge un successo senza precedenti e la carriera di Lodovica prende il volo anche come cantante solista.

In quello stesso anno, infatti, pubblica il suo primo singolo da solista, Universo, che anticipa l’omonimo album.

Nel 2015 Lodovica Comello pubblica un nuovo singolo, Todo el resto no cuenta, che precede l’uscita del suo secondo album Mariposa. Nello stesso anno comincia il suo tour da solista, il Lodovica World Tour.

Lodovica Comello ha fatto anche cinema, partecipando ai film Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi diretti da Fausto Brizzi.

La sua carriera televisiva continua nel 2016 quando TV8 la sceglie per la conduzione di Singing in The Car, il primo quiz musicale ambientato in auto e come co-conduttrice insieme a Claudio Bisio in Kid’s Got Talent, un tv show dedicato ai bambini. Da settembre 2018, conduce il programma A me mi piace su Radio 105 in compagnia di Barty Colucci, Gibba e Claudio Cannizzaro.

Nel febbraio del 2017 partecipa al Festival di Sanremo raggiungendo la finale con il brano Il Cielo non mi basta, cui fa seguito l’uscita del singolo 50 Shades of Colours.

Leggi anche–> Ecco chi sono i personaggi più seguiti sui social

Chi è Lodovica Comello: vita privata

Dall’aprile del 2015 è sposata con Tomas Goldschmidt, giovane produttore conosciuto sul set della serie Violetta.

Parlando di suo marito ha dichiarato:“È molto organizzato, pragmatico, mentre io vivo nel marasma, non ho senso pratico. Mi trasmette sicurezza, tranquillità, forza”. Mio marito è un uomo allegro e divertente.La verità? Mi ha conquistata facendomi morire dal ridere”.

E poi: “L’idea di creare una famiglia c’è”. “Sarei pronta a diventare mamma. Ma non vivo la maternità come una pressione”.

Lodovica è molto attiva sui social, ha oltre 2 milioni di follower sul suo profilo Instagram.

Per conoscere tutte le novità sui personaggi del mondo dello spettacolo e i VIP più seguiti sui social network, clicca qui!