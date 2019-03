Chiara Ferragni, bruttissimo episodio: “Tuo figlio ti odierà per ciò che hai fatto”

Un pomeriggio al parco con il figlio. Per una madre sono questi i momenti più belli. Semplici ma che racchiudono tanta tenerezza. Qualche ora per staccarsi da tutto. Il lavoro, gli impegni della vita e dedicarsi completamente all’amore della vita, il proprio figlio. E’ sicuramente questo quello che avrà voluto Chiara Ferragni quando ha trascorso il pomeriggio al parco con suo figlio Leone. L’imprenditrice digitale ha fatto divertire il biondissimo figlio prima sull’altalena poi sullo scivolo ed infine sul bruco mela su rotaie. Il piccolo leone sprizzava gioia da tutti i pori e, attraverso i contenuti postati su Instagram della Ferragni e suo Marito Fedez, appariva tutto perfetto. Nonostante la semplicità e la purezza del momento familiare che stava vivendo la famiglia Ferragnez insieme al loro piccolo Leone, ci sono stati moltissimi commenti negativi che hanno criticato aspramente la Ferragni per il suo atteggiamento.

Chiara Ferragni insultata a causa del suo comportamento con il figlio Leone: “Tuo figlio ti odierà per questo”

La fashion blogger Chiara Ferragni per immortalare i momenti al parco con il figlio Leone, ha postato una foto in cui è insieme a lui all’interno del bruco mela. Questa foto è stata postata da Chiara sul suo profilo Instagram. In pochissimi minuti lo scatto ha ricevuto una cascata di like e commenti positivi. Molti però sono stati anche i commenti negativi. Durissime critiche piovono su Chiara e, in particolare, sull’atteggiamento che, secondo gli haters, l’influencer ha nei confronti del figlio. “Non riesco a trovare un termine che definisca la tua anaffettività. Non riesci a stare mezz’ora senza quel dannato cellulare. A quel bambino, se ti va bene, gli sarai indifferente, se ti va male ti odierà”, scrive un utente. Poi ancora: “Tanto sappiamo che non te ne occupi tu. C’è sempre la tata”. “The Leone’ show, con tanto di mamme-comparse che fanno finta di nulla quando lei va sul bruco mela”. E infine: “Da notare la scritta Moschino…e hai il coraggio di affermare che non lo usi per monetizzare…quanto schifo fai”. Chiara solitamente evita di rispondere a questo tipo di commenti ma qui non si è trattenuta ed ha replicato così: “Non meriti neanche una risposta ironica”.

