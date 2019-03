Cristina Buccino a Dubai, curve mozzafiato in bella mostra. La bellissima ex naufraga dell’Isola 2015 continua a sorprenderci con foto sexy.

Cristina Buccino è una splendida modella che ha preso parte all’Isola dei Famosi nel 2015. Con le sue curve mozzafiato e il suo carattere grintoso ha in poco tempo conquistato il pubblico del piccolo schermo e il cuore di alcuni degli uomini più famosi del mondo dello spettacolo come Cristiano Ronaldo. Ma la Buccino non si è fermata qui anche perché la sua innegabile bellezza la rendono oramai una vera e propria star soprattutto sui social. Bellezza condivisa in famiglia, dato che sui social è molto seguita anche la sorella di Cristina, Maria Teresa Buccino. Soprattutto quando le sorelle pubblicano foto insieme, fanno impazzire i loro follower che scatenano una furia di like e commenti. Tuttavia anche da sola, Cristina, non se la cava affatto male. Anzi, proprio nelle ultime ora ha condiviso sul suo profilo una foto che marca le sue curve mozzafiato e che i suoi follower hanno molto apprezzato.

LEGGI ANCHE: Cristina Buccino, lo spacco del vestito è esagerato: si vede davvero tutto, fan in visibilio

Cristina Buccino sexy a Dubai, curve mozzafiato in bella mostra

Come possiamo vedere dalla foto, pubblicata da pochi minuti sul suo profilo Instagram, Cristina Buccino si trova a Dubai. Qui la bellissima ex naufraga si diverte e approfitta della splendide spiagge presenti dell’emirato arabo e non solo, sfrutta anche la possibilità di fare un giro sulla moto d’acqua. Tuttavia le foto fatte alla Buccino fanno girare la testa a molti dei suoi follower, che commentano animatamente la sua bellezza. Il post comprende una didascalia interessante: “Wherever the crowd goes, run in the other direction…#funnyday”. A quanto pare la Buccino non nasconde la felicità del momento, sia con il suo sorriso sia con le parole utilizzate come descrizione della foto.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima Cristina Buccino, una delle donne più belle, amate e chiacchierate per moltissimi italiani: CLICCA QUI