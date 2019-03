Diletta Leotta pubblica un video su Instagram: gli occhi vanno tutti lì. La conduttrice sportiva incanta i fan con una story pubblicata sul suo profilo.

Il personaggio del momento continua a stupire. Ebbene si. Diletta Leotta, nota conduttrice sportiva, non smette mai di incantare i suoi numerosi fan.

Ieri, infatti, la siciliana ha pubblicato un video che avrà sicuramente mandato in delirio i suoi più accaniti followers.

Diletta appare di spalle mentre sale sul ring, durante l’evento “Milano Boxing Night” in onda su Dazn. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Diletta Leotta è davvero una donna da mille risorse. La sua settimana, dal punto di vista lavorativo, è davvero molto impegnativa. Inizia, infatti, con la conduzione di un programma radiofonica. Per terminare, poi, con la conduzione di Diletta Gol. Questa volta l’abbiamo vista condurre la Milano Boxing Night, un evento volto a riaccendere anche in Italia l’emozione e l’interesse per il pugilato, cercando di far avvicinare sempre più persone a questa disciplina, offrendogli la visibilità che merita.

Potrebbe interessarti anche–> Diletta Leotta con la mamma: dettaglio ‘impressionante’, lo notano tutti

Sui social è una vera e propria star. A tal proposito, su Instagram vanta un seguito davvero da urlo e non è per niente raro che un suo post diventi virale in pochissimo tempo.

Diletta Leotta pubblica un video su Instagram che scatena i fan

Diletta Leotta ha partecipato ad una serata diversa da quelle solite calcistiche. La giovane conduttrice era presente per Dazn alla Milano Boxing Night. Sui social ha condiviso le fasi di trucco e di preparazione alla scaletta da seguire. Diletta ha seguito con grande attenzione i vari match.

Tra le varie Instagram stories pubblicate, ce n’è una in particolare che non è sfuggita al popolo del web. Diletta, intenta a salire sul ring, mostra il suo lato B. Complice, anche, il pantalone indossato dalla conduttrice che ha risaltato le sue belle forme.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima giornalista, conduttrice e show girl Diletta Leotta e per essere sempre aggiornato sulla sua vita, sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!