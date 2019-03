Elena Santarelli, nuovo look per lei: i fan impazziscono, è bellissima

Senza ombra di dubbio nel mondo dello spettacolo la Santarelli è una delle donne più apprezzate in senso assoluto. La sua bellezza è a tratti disarmante per la sua straordinaria semplicità. Da qualche tempo, poi, si è fatta apprezzare anche per il suo lato più umanitario, per così dire, dal momento che si è attivata molto sul sociale.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo, con un particolare riferimento alla bellissima show girl Elena Santarelli, una delle più amate in senso assoluto, allora CLICCA QUI!

La scintilla, in tal senso, è stata rappresentata dalla malattia che ha colpito il figlio suo e dell’ex calciatore Bernardo Corradi. Ieri, nel giorno della festa della donna, ha optato per un cambio di look non di poco conto e che non è passato inosservato, per così dire, sui social network.

Per non perderti mai un post, una storia, un video o una foto che Elena Santarelli condivide con i fan su Instagram, allora CLICCA QUI!

Elena Santarelli, nuovo look per lei

Nella foto in questione, infatti, emerge, oltre al fatto che i capelli siano legati dietro, una pronunciata frangetta. Nel post in questione, o per meglio dire nella didascalia, non si fa alcun riferimento a questo cambiamento ma i fan lo hanno notato uguale e hanno elogiato, per questa scelta, tutta la sua bellezza davvero fuori dal comune. Insomma, il cambiamento di look è piaciuto e le avrà certamente regalato un sorriso.