Estrazione Million Day oggi 9 marzo

Il Million Day è senza ombra di dubbio alcuna una delle lotterie più amate ed al contempo attese in Italia. Sono, infatti, tantissimi i giocatori d’azzardo più o meno esperti che ogni giorno tentano la fortuna con questa estrazione che rappresenta un appuntamento quotidiano. Forse proprio questo aspetto, al pari del fatto che per prendervi parte basta solo 1 €, ha contribuito al successo di questa lotteria che, come detto, ormai va annoverata senza ombra di dubbio tra le istituzioni di questo settore. Andiamo, dunque, adesso a vedere in maniera dettagliata come fare per prendere parte a questo gioco che offre la possibilità di portare a casa un milione di euro!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 9 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 9 marzo | Come si gioca

Per prendere parte a questa estrazione non dovrai fare altro che acquistare un biglietto al costo di 1 € in una ricevitoria scegliendo, poi, cinque numeri tra 1 e 55. Alle ore 19.00, poi, ogni giorno è prevista l’estrazione ed a quel punto non potrai fare altro che incrociare le dita e sperare che vengano fuori i tuoi cinque numeri. In tal caso, vincerai il milione di euro in palio.

Estrazione Million Day oggi 9 marzo | Gioca responsabile

Ricorda sempre di tenere a bada il demone del gioco e di non farti prendere dal demone del gioco. Questi i numeri estratti il 7 marzo.