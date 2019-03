Federica Pellegrini, selfie hot in doccia: Instagram in delirio

Federica Pellegrini è sicuramente la nuotatrice più seguita dagli italiani. Bella, simpatica ed anche molto social. Sì, ultimamente è anche molto social. Infatti, molti aggiornamenti sulla sua vita quotidiana arrivano proprio tramite il web e in particolare Instagram. Ad esempio, proprio in una delle ultime foto pubblicate la si vede mentre è in doccia. Un selfie che sicuramente avrà fatto alzare la temperatura tra il suo pubblico social. Anche se, considerato quanto scritto dalla nuotatrice, pare proprio che la temperatura sotto quella doccia era già abbastanza alta: “Doccia bollente, il momento più bello della settimana”.

Federica Pellegrini, doccia bollente dopo l’allenamento

L’ultimo allenamento della settimana, come tiene a precisare Federica Pellegrini nel suo post su Instagram. Un po’ come l’ultimo giorno di lavoro per i ‘comuni mortali’ (si scherza, ovviamente). Una liberazione per la nostra nuotatrice preferita:

“Il momento più bello della settimana…..la doccia calda dopo l’ultimo allenamento…”: e già immaginiamo il relax di quei momenti in cui l’acqua cade su testa e spalle direttamente dalla doccia. Una bellissima sensazione, indubbiamente.

Federica Pellegrini ancora trionfante

Se c’è una cosa che sa fare bene, è sicuramente nuotare. Ma, più nel dettaglio, quello che veramente riesce bene alla Pellegrini è vincere. Infatti, proprio il 2 marzo 2019 ha portato a casa il suo ultimo trofeo. Trofeo città di Milano: una gara di 200 stile libero a cui ha voluto assistere anche la sua simpatica ‘collega’ di Italia’s Got Talent Mara Maionchi. Ha superato, piazzandosi prima sul podio, Margherita Panziera ed Alice Mizzau.