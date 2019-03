Francesca Fialdini l’ha fatto davanti a tutti in diretta tv: bufera sui social.

Ieri, venerdì 8 marzo, è stata la festa della donna. Una giornata importante per celebrare le donne e ricordarsi, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto importanti siano per la nostra società. In questa occasione il programma televisivo pomeridiano in onda su Rai Uno, ovvero la Vita in Diretta ha voluto celebrarla invitando in studio delle donne. In particolare in studio si è parlato delle casalinghe e di una statistica che dimostrerebbe che il lavoro delle donne all’interno delle mura domestiche equivarrebbe ad uno stipendio di circa tre mila euro. Oltre a Roberta Capua, come ospite c’era anche la signora Silvana. Una donna che ha deciso di lasciare il suo lavoro in banca per dedicarsi completamente ai tre figli ed alla famiglia. Silvana poi afferma di sentirsi realizzata e poi riporta le parole del suo ex direttore che ha affermato che, secondo lui, se in Italia ci fossero più donne coraggiose come lei, le cose andrebbero meglio. A queste parole la conduttrice Francesca Fialdini dissente e risponde in questo modo: “Questo è opinabile”.

Francesca Fialdini contro una casalinga durante la puntata de La Vita in Diretta

Una risposta tutt’altro che carina quella della conduttrice. Successivamente la discussione va avanti, parlando di come, quello della casalinga, sia a tutti gli effetti un lavoro a tempo pieno. Il co-conduttore Tiberio Timperi poi rivela che anche lui fa le faccende domestiche e quando lava i piatti si distrae continuamente. Il motivo? Per lui rappresenta una azione stupida che quindi lo porta con la testa altrove. A ciò risponde la signora Silvana che dice di provare la stessa cosa quando lava i piatti. Nello specifico confessa di pensare sempre a Firenze quando lo fa. “Firenze però non è una città stupida”, risponde immediatamente Francesca Fialdini.

