Francesco Monte e Giulia Salemi, gesto da applausi: i fan sono senza parole

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi procede a gonfie vele. Nonostante, infatti, nessuno aveva creduto in loro, la coppia si è dimostrata, sin da subito, intenzionata a proseguire la loro frequentazione, incominciata nella casa del Grande Fratello Vip. E così arrivano, giorni dopo giorni, continui aggiornamenti sulla loro storia. Anzi, favola, come la definisce Giulia. Eppure, un gesto compiuto dalla coppia ha lasciato tutti di stucco. Di cosa parliamo? Semplice, di un gesto di solidarietà e beneficenza. Vediamo, infatti, nel dettaglio cosa ha deciso la coppia.

Quindi, come dicevamo, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno davvero sorpreso tutti con questo magnifico gesto. La coppia, infatti, ha comunicato, tramite un video su Instagram, che tutti i soldi raccolti dai loro fan club, verranno devoluti in beneficenza. In realtà, però, i soldi raccolti dovevano avere inizialmente un altro uso. Infatti, sarebbe dovuto servire quando i ragazzi erano all’interna della casa. Un omaggio, insomma, da parte dei loro fan. Poche ore fa, invece, è arrivato la splendida notizia sui profili ufficiali dei diretti interessati: “Con il permesso delle nostre fan page, abbiamo deciso di devolvere il denaro raccolto per noi ad un ospedale di Taranto per i bambini malati di tumore.” Queste sono le parole che utilizza Francesco per rendere partecipi i suoi followers di questo splendido gesto. Bravissimi ragazzi!