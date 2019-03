Gabriele Parpiglia, scontro social con Selvaggia Lucarelli: volano gli insulti. Come se non bastasse è arrivata un’altra grana via social per il giornalista

Nelle ultime ore L’Isola dei Famosi 2019, la quattordicesima edizione del programma e reality di Canale 5, sta vivendo un vero e proprio mediatico. Il tutto a causa dello scontro a distanza tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona, che ha sostenuto di avere le prove dell’infedeltà di Karin Trentini, moglie del cantante. Nella puntata andata in onda lo scorso lunedì infatti, si è assistito davvero ad una brutta pagina di televisione, cosa che ha fatto inondare di critiche il programma e spinto Mediaset a cancellarlo dai palinsesti per la prossima stagione televisiva. Secondo alcune indiscrezioni inoltre, sono già cadute alcune teste all’interno della produzione del programma: sembra certo l’addio al capoprogetto del programma, mentre circolano altri rumors in merito a chi avrebbe avuto lo stesso trattamento. Tra i tanti accusati, infatti, compare anche il nome di Gabriele Parpiglia che sentendosi chiamare in causa, si è sfogato sul suo profilo Instagram. Ma a quanto pare non c’è tregua per Parpiglia, vediamo qual è il motivo.

Gabriele Parpiglia, scontro social con Selvaggia Lucarelli: volano gli insulti

Come se non bastasse questa situazione già di per sè pesante, è arrivata un’altra grana per il giornalista. Infatti Gabriele Parpiglia si è trovato protagonista di uno scontro social, via Twitter, con Selvaggia Lucarelli, in cui sono volati insulti, parolacce e offese varie. Tutto è cominciato con un tweet della Lucarelli che diceva: “Ultima ora. Gabriele Parpiglia è stato appena visto in fila al Caf di Precotto mentre compilava un modulo per il reddito di cittadinanza”. Naturalmente Parpiglia non è rimasto in silenzio e ha risposto con: “Ti ho visto prima !!! Non mi hai salutato !!! Eri al market reparto salumi. Prossima volta selfie”. Tuttavia questa risposta ha scatenato un vero e proprio battibecco tra i due che è sfociato in minacce e pesanti insulti. “Oddio, arrivano le ben note minacce di Parpiglia” – scrive Selvaggia – “Tesorino, io non ho paura di te, al contrario del 90 per cento dei codardi di questo ambiente, quindi non fare allusioni e dì pure quello che vuoi dire.” Dopo una serie di tweet scambiati tra i due, Gabriele ha poi twittato una foto di Selvaggia, beffeggiandone l’aspetto. Alla provocazione, la Lucarelli ha così risposto: “E l’8 marzo, dopo le sue consuete velate minacce che conosciamo tutti, arriva anche il bodyshaming dell’autore di punta Mediaset Gabriele Parpiglia. Mi ci faró su un panino! #ottomarzo”.

