Giulia Calcaterra nuda, la foto su Instagram fa impazzire i suoi fan. La bella ex velina ed ex naufraga dell’Isola pubblica una foto che colpisce.

Sui social e soprattutto su Instagram va sempre più di moda postare foto con l’intento di far commentare il più possibile i propri followers, aumentando così l’interazione sul profilo Instagram stesso. Un esempio di post del genere può essere quello in cui nella didascalia si inviti i followers a dare sfogo alla propria immaginazione e alle loro interpretazioni della foto postata, in modo da generare numerosi commenti. Che sia il caso anche di Giulia Calcaterra? La bellissima influencer ed ex velina ha postato in queste ore un’immagine alquanto enigmatica sul suo profilo Instagram che ha mandato in delirio i suoi fan, oltre 666 mila per la precisione. Ma andiamo con ordine.

Giulia Calcaterra nuda, la foto enigmatica fa impazzire i suoi fan

Ricordiamo Giulia Calcaterra per aver preso parte ad uno dei reality di maggior successo delle reti Mediaset, diventando una concorrente dell’ Isola dei Famosi. Eliminata nel corso della sesta puntata con il 43% dei voti lasciò così il programma ma a quanto pare, anche la Tv. Infatti da quel momento in poi la bellissima Giulia concentra tutte le sue attenzioni sul mondo dei social, diventando una influencer dai numeri altissimi su Instagram. “Perché dovrei tornare? Com’è possibile che ancora mi parlate di tv? Ma non vedete come sono! Io NON c’entro niente con la tv! Io sto bene in giro, libera e a fare ciò che mi piace”. Questo fu il suo commento ad un utente che le chiese di tornare in tv, cosa che evidentemente la Calcaterra non ha intenzione di fare.

Visualizza questo post su Instagram Free Interpretation 🥀 Un post condiviso da ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SℰLVΛTICΛ (@giuliacalcaterra) in data: Mar 9, 2019 at 2:38 PST

Al momento invece, continua a far impazzire i suoi fan con scatti da urlo su Instagram, come quello postato poche ore fa dove il suo corpo nudo è immerso in acqua cosparsa di petali di rose. Questa poi la didascalia misteriosa a corredo dell’immagine: “Free interpretation”, ovvero: “Interpretazione libera”.

