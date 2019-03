Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno per dare un grande annuncio che farà impazzire tutti i loro fan.

La coppia che ha fatto impazzire tutto il pubblico di Uomini e Donne composta da Giulia de Lellis e Andrea Damante sta per fare un grande annuncio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Giulia De Lellis e Andrea Damante: l’indiscrezione clamorosa

Giulia De Lellis e Andrea Damante: l’annuncio che tutti aspettavano

È la coppia più discussa degli ultimi giorni: i fan sono curiosi di sapere cosa ci sia sotto gli incontri segreti tra Giulia de Lellis e Andrea Damante. Sono ritornati insieme o è stato solo un incontro?

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, rivelazione shock di un ex corteggiatore: “Andrea Damante tradiva Giulia con…”

Probabilmente c’è un vero e proprio ritorno di fiamma tra i due ex di Uomini e Donne, come spiega Alfonso Signorini nel suo settimanale Chi. Il giornalista spiega che la coppia, oltre ad essere stata avvistata insieme in un hotel di Milano, è stata sorpresa anche a Mantova a fare shopping.

Il colpo di scena sta nel fatto che presto la coppia farà l’annuncio ufficiale: i fan sono super curiosi di sapere cosa c’è tra l’influencer ed il dj, ex tronista di Uomini e Donne.

Altri indizi sul ritorno dell’ex coppia risiedono anche nel litigio di Giulia con Pietro Tartaglione. Andrea Damante è intervenuto inviando un messaggio al fidanzato e futuro marito di Rosa Perrotta, per difendere la De Lellis.

Probabilmente l’ex coppia che ha fatto sognare tutto il pubblico e non del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, sta provando a darsi una nuova chance dopo la tragica rottura. In attesa dell’annuncio ufficiale che arriverà a breve, viene spontaneo pensare alla canzone di Antonello Venditti “Amici Mai” che dice: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. I fan attendono con ansia cosa annunceranno Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Per tutte le ultime informazioni su Giulia De Lellis, Andrea Damante, le loro vite private, la loro carriera e tutte le voci di gossip di queste ultime ore—> CLICCA QUI