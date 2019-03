Irama incanta le fan, scatto sexy in bagno dopo l’addio a Giulia De Lellis.

Dopo la rottura con Giulia De Lellis Irama si è preso un po’ di tempo per sé stesso. Il cantante, ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, ha fatto coppia fissa per mesi con la fashion blogger ma da qualche settimana le cose non andavano più bene e, qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità della separazione. Un momento certamente sofferto che però non dovrà abbattere i due giovani. Irama pare essersi dedicato alle amicizie per distrarsi dalla fine della storia d’amore con Giulia. E’ di qualche ora fa infatti uno scatto che definiremo inedito di Irama insieme al suo amico di avventura, quando era in gara ad Amici di Maria De Filippi, ovvero il cantante Biondo. Uno scatto rubato che ha letteralmente incantato le fan.

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis- Irama, il clamoroso retroscena: c’è un’altra donna dietro la rottura

Irama incanta le fan con uno scatto sexy rubato dall’amico Biondo

Per tutte le ultime informazioni su Giulia De Lellis, Irama, Andrea Damante e tutte le voci di gossip di queste ultime ore CLICCA QUI

Le fan del cantante sono rimaste letteralmente senza fiato quando hanno visto l’ultima foto postata sul profilo di Biondo. In questa foto il protagonista assoluto è il cantante Irama. L’ex fidanzato dell’ex tronista Giulia De Lellis è completamente senza vestiti. Lo scatto infatti è stato fatto in bagno ed Irama era appena uscito dalla doccia. L’unica cosa che il cantante indossa nella fotografia è una asciugamani in vita che copre metà del suo corpo. La foto in pochi minuti ha raggiunto una pioggia di like e commenti di apprezzamento. Attualmente lo scatto è arrivato a più di cento mila mi piace e non sembra fermarsi. Tatuaggi e muscoli in vista dunque per il bello Irama che nella foto in questione isieme a Biondo, che compare in basso a destra, appare sorridente e spensierato. Se ha già superato le scorie della separazione con la De Lellis, noi questo non possiamo saperlo, ma questa foto è un ottimo indizio.

Leggi anche —>Irama rompe il silenzio su Giulia De Lellis: le prime parole dopo la rottura