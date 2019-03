Irama a Verissimo rivela: “Maria De Filippi mi chiama con un soprannome”

Nella puntata di Verissimo di oggi, 9 marzo 2019, la conduttrice Silvia Toffanin dopo aver mandato calorosamente i suoi saluti al pubblico in studio e da casa e prima di procedere manda in onda un’intervista esclusiva lasciata dal giovane cantante Irama prima della nota rottura con Giulia De Lellis. Infatti quest’intervista, come afferma anche la stessa Toffanin, è stata registrata ben 10 giorni fa per mandarla in onda poiché è una puntata dedicata alle donne. In questa intervista Irama parla di tanti argomenti, come Sanremo, ma soprattutto per la prima volta affronta l’argomento su Giulia De Lellis. Ma scopriamo insieme quali sono le domande che la Toffanin ha posto al giovane cantante.

Irama a Verissimo, affermazione da paura: lei mi chiama “paranoia”

Nell’intervista rilasciata tempo fa a Verissimo, il giovane cantante Irama si sfoga e confessa varie problematiche, oggi, passate. La Toffanin fa però notare, prima di far vedere il documento inedito, che c’erano già dei segnali da parte del cantante di questa ormai nota rottura con la chiacchierata influencer. Le domande si focalizzano principalmente sul suo meritato successo del momento, soffermandosi sul tema Sanremo e sulle polemiche di questa edizione. Successivamente il cantante fa un’affermazione da paura, dopo che la conduttrice gli ha posto una domanda su una persona a lui cara: “Maria De Filippi ti ha chiamato?” e Irama risponde: “Si, ci siamo sentiti…mi ha mandato un messaggio in realtà. Ogni tanto mi chiama paranoia perché mi faccio mille film. Però è una persona a cui voglio bene, è una persona speciale.” Dopo queste parole il cantante poi si sofferma a parlare della relazione, oggi finita, con l’influencer Giulia De Lellis mostrando però già dei segnali di allarme, soprattutto quando fa riferimento agli spazi che bisogna avere in una relazione.

