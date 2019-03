Jennifer Lopez da urlo su Instagram: lato B in mostra, fan in delirio sotto la foto.

E’ in assoluto una delle donne più belle del pianeta. 50 anni, talento, carattere e bellezza: a Jennifer Lopez non manca proprio nulla. E lo sanno bene i suoi numerosissimi followers di Instagram. Un social in cui la bellissima cantante ama postare un po’ di tutto, dai video tratti dai suoi concerti a attimi di vita privata. Ed è proprio l’ultima foto pubblicata dalla sexy Jennifer sul suo profilo ad aver incuriosito i fan. Nello scatto, postato poche ore fa, la Lopez si trova con il suo compagno Alex Rodriguez, l’ex giocatore di basket statunitense soprannominato A-Rod. Ed è proprio lui a scattare la foto e ad essere quindi in primo piano nello scatto. Ma, nonostante ciò, la scena è tutta di Jennifer Lopez. Il motivo? Sempre il solito, quello più importante. Il suo cavallo di battaglia, il suo tratto distintivo: l’inconfondibile e amatissimo lato B.

Per molti, quasi per tutti, il suo è il lato B più sexy del mondo. Famoso per essere perfetto nonostante la sua “grandezza”, il fondoschiena della Lopez è uno dei più ammirati da sempre. E lo sanno molo bene i suoi seguaci di Instagram.

Nel selfie postato qualche ora fa infatti la bellissima Jennifer si trova in spiaggia e mette in mostra proprio il suo pezzo forte. Nonostante in primo piano ci sia il suo compagno A-Rod, gli occhi di tutti cadono su di lei. Jennifer è di profilo, posizione perfetta per esaltare le sue curve da capogiro: addosso un costume verde, che risalta le sue generose forme. Forme che, come ha sempre ammesso la stessa Jennifer, sono state la sua fortuna. E che nonostante l’età, fanno invidia anche alle ventenni. La foto ha fatto il pieno di like e commenti, come sempre accade quando si tratta della Lopez, una delle star più amate e seguite a livello internazionale. Che dire, passa il tempo ma Jennifer Lopez no!