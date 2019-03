Melissa Satta sexy su Instagram: fisico mozzafiato in costume. L’ex velina pubblica uno scatto che ha scatenato i suoi fan.

Melissa Satta è stata senz’altro una delle più belle veline della storia di Striscia la Notizia. Nonostante il successo e un matrimonio con un calciatore, Melissa è rimasta sempre sé stessa..

La sua popolarità è dimostrata anche sui social network. In particolar modo su Instagram, dove ha un seguito impressionante con quasi quattro milioni di seguaci. Spesso, la bella mora condivide delle foto che non lasciano indifferenti i suoi fan.

Recentemente ha condiviso uno scatto che la ritraeva al mare ed anche in quel caso la risposta del pubblico era stata quella che tutti ci aspettavamo. Stavolta ha rilanciato, mostrandosi con un bikini davvero da urlo.

Melissa Satta sexy su Instagram

Melissa Satta continua ad incantare, web e non solo. La nota modella e showgirl, infatti, ha voluto inaugurare il weekend con uno scatto super hot: Melissa è in costume e sfodera le sue curve e la sua bellezza. Inevitabili i numerosi apprezzamenti dei suoi fan che non perdono mai occasione di potersi complimentare con lei, lasciandosi andare anche a qualche battutina di troppo.

Visualizza questo post su Instagram Weekend ☀️ @changit_official #adv #beachwear Un post condiviso da Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) in data: Mar 9, 2019 at 2:49 PST

Non solo i suoi scatti, ma anche la vita privata di Melissa è al centro delle attenzioni e del gossip. Non c’è stato, infatti, un ripensamento per quanto riguarda la separazione con Kevin Prince Boateng, trasferito recentemente dal Sassuolo al Barcellona. La bella mora, come si nota dai suoi scatti, non indossa più la fede al dito

