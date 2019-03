Nadia Toffa, il messaggio commovente sul padre: parole ‘forti’.

Nadia Toffa sta combattendo la sua battaglia contro il cancro. La Iena non si è data mai per vinta nell’affrontare la malattia ed ha sempre trovato la forza per andare avanti. Il sostegno dei tantissimi fan è molto importante per lei. I suoi followers infatti la seguono assiduamente soprattutto su Instagram, piattaforma social, su cui Nadia posta molti contenuti settimanalmente. Attraverso Instagram Nadia ‘dialoga’ virtualmente con i suoi fan tenendoli aggiornati costantemente sulle sue giornate e sulla sua malattia. Messaggi commoventi, a volte divertenti che arrivano dritto al cuore di tutti i fan. L’affetto dei fan dunque per Nadia è di fondamentale importanza così come quello della famiglia. Spesso abbiamo potuto leggere post della Toffa che parla della madre, che però non vuole farsi ritrarre in foto. Pochi minuti fa Nadia Toffa ha pubblicato un altro post in cui manda un messaggio ‘fortissimo’ a suo padre.

Nadia Toffa, arriva il messaggio ‘fortissimo’ per suo padre su Instagram

Pochi minuti fa Nadia Toffa ha postato il suo ultimo contenuto su Instagram. Una foto in primo piano del suo viso, come sempre, sorridente. Il sorriso è infatti una costante della vita di Nadia che, nonostante le avversità che la vita le ha messo davanti, riserva una positività che è più unica che rara. La foto postata da Nadia ha come allegato una frase che la Iena ha rivolto a tutti i suoi fan. Attraverso queste parole Nadia parla del padre che non vede da molto tempo e che finalmente oggi, sabato 9 marzo, andrà a trovare. Alla fine del messaggio Nadia ha un pensiero anche per i suoi fan che ‘abbraccia fortissimo’. Ecco il messaggio completo postato pochi minuti fa da Nadia Toffa su Instagram: “Buongiorno amici carissimi. Oggi felicissima (il mio sorriso parla chiaro!!)perché vado a trovare il mio papi che per motivi lavorativi non vedo da qualche tempo. Voi che fate? Vi abbraccio fortissimo”.

