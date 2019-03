NCIS Los Angeles 10 anticipazioni oggi, 9 marzo 2019: riassunto puntate precedenti.

Per un sabato sera all’insegna del giallo e dei misteri da risolvere su Rai 2 in prima tv andrà in onda questa sera sabato 9 marzo nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10. Siamo ormai arrivati all’ottava puntata e il titolo è Sul Filo.

NCIS Los Angeles 10, riassunto puntate precedenti

Nelle scorse puntate di NCIS Los Angeles abbiamo visto l’uccisione di un uomo all’interno di una casa in vacanza al mare. Oltre a questo mistero abbiamo assistito all’incontro tra Ardaky (Vyto Ruginis) e Callen (Chris O’Donnell) che fanno visita ad Anna (Bar Paly) in carcere. Anna deve difendersi contro altre detenute che hanno cercato di picchiarla e quindi cerca di nascondere ai suoi amici dei lividi sulle le mani. Cullen se ne accorge e vorrebbe farla trasferire, ma Anna non vuole e come se non bastasse chiede che né lui né suo padre tornino a trovarla visto che, per sopravvivere, dovrà fare delle cose che non vuole che nessuno sappia. Intanto la squadra continua ad indagare sull’omicidio dell’uomo nella casa al mare visto che si scopre che la vittima era una trafficante d’armi.

Anticipazioni NCIS Los Angeles puntata 9 marzo Sul Filo

Per quanto riguarda invece le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda questa sera 9 marzo di NCIS Los Angeles come abbiamo detto la puntata numero 8 Sul Filo, vedrà la squadra di Ochoa tentare di proteggere una vecchia conoscenza del vice direttore del dipartimento. La squadra, tempo addietro, aveva salvato infatti la figlia della ex membro del Mossad, Tobin Shaked e poiché quest’ultimo è convinto che questa volta ci sia una minaccia alla sicurezza nazionale chiede protezione. Quello che sappiamo dalle anticipazioni è che pare che un gruppo di estremisti sia a conoscenza di un progetto segreto intitolato del Governo. La missione di Cullen è quindi quella di consegnare l’obiettivo a Tobin, ma la squadra si rende conto che c’è qualcosa che non va. Tobin pare essere un assassino ancora attivo e quando si rivolgono al capo Ochoa, che cerca di tranquillizzarli, gli agenti del distretto sono ancora più agitati perché sembra che stia nascondendo qualcosa di grosso.

