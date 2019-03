Nilufar e Giordano di nuovo insieme? Spunta un clamoroso indizio nelle Instagram Stories.

Se pensiamo alle coppie più amate di Uomini e Donne, pensiamo sicuramente anche a loro: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Una storia non facile, la loro. Litigi su litigi, pianti e discussione, ma infine i due sono usciti da Uomini e Donne e da Temptation Island insieme e innamorati. Ma questo fino a poco fa. Qualche mese fa infatti la coppia ha annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, mandando nello sconforto i numerosissimi fan che li seguono. Ma nonostante la bella napoletana abbia più volte smentito qualsiasi ipotesi di un ritorno di fiamma, nelle ultime ore gira un’indiscrezione sul web che apre nuovi scenari. Che ci sia stato un riavvicinamento tra i due ex? Scopriamolo insieme.

Nilufar e Giordano di nuovo insieme? Spunta un clamoroso indizio sul web

Sebbene i due ex protagonisti abbiano ripetutamente messo a tacere le voci su un possibile ritorno di fiamma, qualcosa nelle ultime ore potrebbe essere cambiato. Pare infatti che sia Nilufar che Giordano, nella serata di ieri 8 marzo 2019, si trovassero nello stesso posto e nello stesso locale. Non c’è nulla di certo, ma osservando le Istagram Stories dell’ex corteggiatore è possibile cogliere un indizio che non passa di certo inosservato.

Nel video pubblicato da Giordano infatti appare la stessa persona che appare anche al fianco del suo amico Luigi Mastroianni nella medesima serata e nello stesso locale. Cosa c’è di strano? Nulla.. Se non fosse che secondo alcune voci Nilufar nella serata dell’8 marzo si trovava proprio in compagnia di Luigi e la sua nuova fidanzata Irene Capuano. E di conseguenza si trovava nello stesso posto in cui si trovava Giordano? Questa è solo un’ipotesi, ma sembra strano che i due non si siano incontrati, date le rispettive compagnie. Semplice coincidenza o l’inizio di un ritorno di fiamma? Staremo a vedere.