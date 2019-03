Patrizia Bonetti, aggredita il mese scorso fuori al Cinema Odeon, racconta l’accaduto e svela alcune verità sulla sua aggressione a Gossip.it

Come ben ricordiamo, in un articolo del mese scorso, secondo un’esclusiva del Corona Magazine Patrizia Bonetti, insieme all’amica Aida, subì un’aggressione fuori al cinema Odeon da tre donne non identificate. Oggi grazie ad un’intervista esclusiva della testata Gossip.it, ha fatto luce su quanto accaduto durante l’aggressione subita all’esterno della struttura del Cinema Odeon. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni: “Purtroppo ho ricevuto un’’aggressione da parte di persone a me sconosciute, sono riuscita a identificarle quindi sono più tranquilla a riguardo, però, come ho già detto, le perdono e sto cercando di andare avanti in una maniera molto positiva e non pensando alle cose negative che possono succedere”. Ma non finisce qui, l’intervista alla Bonetti continua.

Patrizia Bonetti racconta della sua violenta aggressione: ecco tutta la verità

Patrizia Bonetti inoltre, sempre ai microfoni di Gossip.it, riferisce quali siano stati gli attimi esatti precedenti all’aggressione, descrivendo nei minimi dettagli cosa sia accaduto con tanto di particolari legati ai pop corn che la Bonetti stava per degustare al cinema: “Mi ha lasciato esterrefatta. Si è scatenato tutto da nulla. Io ero in fila e una delle due donne si è iniziata ad accanire nei miei confronti per il mio aspetto fisico. Poi io mi sono girata per andarmene e loro mi hanno bloccato e non mi facevano passare. Mi hanno spinto e io, che avevo dei popcorn in mano, glieli ho tirati in faccia. Credo che tutti, sentendosi aggrediti, avrebbero fatto così”. La Bonetti rivela inoltre anche quali siano state le conseguenze fisiche che sono scaturite da quella violenta aggressione: “Ho riportato delle conseguenze fisiche. Tra i capelli ho una protesi che grazie a Dio non si vede, poi ho vari lividi sparsi, un piccolo trauma cranico, ma niente di insormontabile. Dato che mi hanno strappato i capelli ho messo una sorta di patch cutaneo”.

