Rosa Perrotta non ne può più e denuncia tutti alla Polizia Postale!

Il mondo dei social network da tempo rappresenta una sorta di calderone in cui troppo, troppo spesso i toni si alzano in maniera a dir poco dannosa. Talvolta addirittura vergognosa. Ne sa qualcosa Rosa Perrotta, ex concorrente dello show di Canale 5 “Uomini e Donne che ora ha deciso di porre la parola “fine” a queste vergogna con un gesto a dir poco duro. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso una serie di storie condivise sul suo profilo Instagram: “Oggi ho fatto una cosa molto importante che molti mi consigliavano da fare da tempo. Fin qui non avevo dato il giusto peso a questa cosa”. Di seguito le sue parole molto dure e di condanna.

Rosa Perrotta denuncia tutto alla Polizia Postale

Ecco le azioni che ha deciso di prendere: “Questa è una raccolta di tutti i post, commenti e messaggi privati che hanno offeso, calunniato, minacciato o deriso la mia persona. Vedremo chi c’è dietro questi nomi, chi c’è dietro queste pagine. Così chiariamo questa situazione. Adesso rido un po’ io, non vedo l’ora”. D’altronde la situazione era diventata, per lei sempre molto attiva sui social, davvero insostenibile. Negli ultimi giorni aveva detto la sua anche sul litigio Tartaglione-De Lellis.