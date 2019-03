Semifinale Sanremo Young, Eden spacca la giuria: la rabbia di Gigi D’Alessio.

È andata in onda ieri sera la Semifinale Di Sanremo Young 2019. Antonella Clerici al timone ha portato avanti una puntata straordinaria nella quale, oltre a scoprire i 4 finalisti, c’è stato anche un momento particolarmente intenso tra Gigi D’Alessio e Amanda Lear per via del cantante Eden.

Leggi anche: Sanremo Young, verdetto finale: svelati i nomi dei quattro finalisti

Eden Sanremo Young: Gigi D’Alessio contro Amanda Lear

Il cantante napoletano nelle vesti di ospite speciale della semifinale di Sanremo Young è tornato in studio e, dopo aver cantato con i concorrenti in gara di Antonella Clerici, ne ha personalmente scelti due da poter salvare. Durante la trasmissione Amanda Lear è stata particolarmente pesante nei confronti di Eden, un concorrente in gara che fa bel canto. Il voto assegnato è stato 1 ed è scoppiata la polemica. A difesa di Eden si è schierato anche Gigi D’Alessio stesso che piuttosto innervosito nei confronti dei giudi e ha raccontato come durante la sua gioventù quando ha studiato musica il suo professore e gli disse: “Vuoi fare musica o vuoi fare il musicante?” Perché proprio dedicarsi alla musica, quella più classica e lirica, lo stile di Eden, insomma sarebbe la via giusta per intraprendere una carriera musicale.

Sanremo Young, Eden difeso da tutti

Anna Tatangelo che ha seguito tutto da casa, ex moglie di Gigi D’Alessi,o ha commentato lo show e in particolare proprio il fatto che il giovane concorrente Eden sia stato massacrato dalla giuria e in particolare da Amanda Lear che gli ho dato un voto pari a 1. Secondo la Tatangelo, come scrive sui social, nessuno può permettersi di umiliare un ragazzo di 17 anni soprattutto perché è stato molto bravo anche se il genere può piacere o meno.

Eden è stato difeso non solo da Anna Tatangelo, ma anche da tantissimi altri personaggi dello spettacolo che hanno seguito lo show al punto tale da essere stato proprio premiato dal pubblico a casa con ill primo posto e guadagnandosi l’accesso alla semifinale di venerdì 15 marzo.

Per sapere tutto su Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso CLICCA QUI