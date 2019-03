Serale Amici 2019, vincitore, finalisti e allievi ammessi: anticipazioni e novità sulla gara finale di Amici 18 di Maria De Filippi.

Il serale di Amici 2019 di Maria De Filippi è alle porte. Gli allievi della scuola di danza e canto più famosa d’Italia si stanno sfidando a colpi di esibizioni per cercare di ottenere il favore da parte dei professori e ricevere la famigerata maglia verde che dà loro la possibilità di accedere definitivamente alla parte finale del Serale di Amici di Maria De Filippi.

Novità Serale Amici 2019: i direttori artistici

Le novità e le anticipazioni inerenti il serale di Amici 18 vedono, nelle ultime ore, l’annuncio del ritorno dei famigerati direttori artistici. I nomi più papabili che queste ore si stanno valutando sono quelli di Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due infatti potrebbero essere i nomi perfetti per tornare ad aiutare i ragazzi in questa lunga e tortuosa strada verso la finale di Amici di Maria De Filippi.

Serale Amici 18: i concorrenti ammessi

Mancano poche serate e poche puntate ormai all’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi e attualmente i concorrenti ammessi al serale sono 7:

Rafael (ballerino)

Tish (cantante)

Vincenzo (ballerino)

Giordana (cantante)

Umberto (ballerino)

Alberto (cantante)

Valentina (ballerina)

Ci sono ancora però dei posti liberi anche se quest’anno si vocifera che siano soltanto 10 i posti disponibili. Ovviamente per scoprire il numero completo di artisti che arriveranno alla fase finale del programma di Maria De Filippi bisognerà attendere.

Amici 2019, Serale: la data di inizio del programma

Per quanto riguarda la data di inizio del serale di Amici di Maria De Filippi ancora non c’è nulla di certo anche se svariate indiscrezioni sembrano volere come data prescelta quella di sabato 30 marzo, più o meno in linea con l’anno scorso.

Serale Amici 18: in diretta o registrato?

Sempre in merito al Serale di Amici di Maria De Filippi, i rumors riguardano il fatto che quest’anno, probabilmente, le puntate saranno registrate e non più in diretta. Quindi non aspetteremo più dal vivo le esibizioni, scelta dovuta probabilmente a questioni di tempo relative al programma, evitando con le registrazioni di sforare come invece era successo l’anno scorso. D’altra parte però Maria De Filippi dovrebbe fare i conti con la fuga di notizie inerenti gli eliminati del Serale di puntata in puntata.

Vincitori Amici di Maria De Filippi 2019: chi sarà?

Per quanto riguarda i possibili Vincitori di Amici di Maria De Filippi, quest’anno ci sono alcuni nomi che più di altri sembrano spiccare. Sicuramente Tish e Giordana sono infatti due degli allievi più amati e apprezzati dal pubblico a casa, che li premia sempre. Non a caso loro sono stati tra i primi ad entrare al Serale. Attenzione però perchè anche Umberto ha raccolto i favori del pubblico e la sua corsa al serale potrebbe diventare via via sempre più vicina anche alla Vittoria!

