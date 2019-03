I Soliti Ignoti Special VIP: ospiti, orario di messa in onda e anticipazioni sul prime time di Rai 1 di oggi, sabato 9 marzo 2019

Va in onda questa sera, in prima serata su Rai 1 dalle 20:30, lo show di Amadeus intitolato I Soliti Ignoti – Il Ritorno, ma questa sera ci sarà una puntata specialissima piena di ospiti perché si tratta de I Soliti Ignoti Special VIP. Sono tantissimi gli ospiti che interverranno questa sera e che si metteranno in gioco a colpi di botta e risposta e tentativi di indovinare i famigerati “soliti ignoti” appunto. Scopriamo allora insieme chi sono gli ospiti e come si svolgerà la puntata di questa sera 9 marzo 2019.

I Soliti Ignoti Special VIP: ospiti e orario

Amadeus questa sera, alle 20.35, porterà in televisione I Soliti Ignoti Special VIP e gli ospiti sono tantissimi. A mettersi in gioco troveremo sicuramente: Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Lino Banfi, Diana del bufalo, Massimo Ferrero e Gabriella Pession. Un concorrente dovrà cercare di indovinare i soliti ignoti, nella modalità di gioco classico abbinando le giuste identità e risolvendo poi così gioco del parente misterioso. La puntata di questa sera oltre a vedere tantissimi ospiti susseguirsi nel programma di Amadeus sarà caratterizzato anche da alcuni momenti molto divertenti di musica, spettacolo ed intrattenimento con alcuni ospiti in più come Paolo Vallesi, Riccardo Rossi e Martufello. Soprattutto vedremo da I Soliti Ignoti Special VIP anche i protagonisti del musical Priscilla La regina del deserto. Quella di stasera su Rai 1 si prospetta dunque una serata molto intensa divertente e oltre alla gara de I Soliti Ignoti Special VIP come abbiamo visto non mancheranno momenti di puro divertimento in perfetto stile game show del sabato sera in televisione. Vedremo Poi se in termini di ascolti il programma di Amadeus sarà premiato oppure no!

