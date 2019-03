Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene dopo: le parole del tronista che ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

Si è da poco conclusa la bellissima esperienza che ha visto Luigi Mastroianni protagonista di una scelta piena di amore con la sua Irene..

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo essere usciti dallo studio di Uomini e Donne insieme, hanno iniziato una Vita di coppia. Entrambi si mostrano felici e vivono una complicità alla stregua di due ragazzini. Nel programma di Maria De Filippi la relazione tra i due è stata difficile. Fuori dallo studio però tutto è diventato semplice.

“Non ci siamo fermati un attimo. Abbiamo parlato fino all’alba di tutto il percorso e delle situazioni che si erano create in questi mesi. Ci siamo lasciati alle spalle tanti ostacoli”.

Scendendo nel dettaglio la coppia ha confessato di aver trascorso la prima notte a parlare fino all’alba delle varie situazioni che si erano create all’interno del trono classico di Uomini e Donne. Luigi, infatti, ha ammesso che la permanenza alla villa è stata fondamentale per la sua scelta in quanto aveva davanti a sé due ragazze completamente diverse.

“I momenti in villa sono stati determinanti, così come immaginavo. Avevo già una piccola preferenza per Irene, ma in villa ho inaspettatamente pensato di uscire fuori dal programma con Valentina Galli. Quando è finito tutto, però, mi sono ascoltato e non facevo altro che pensare a Irene. Mi sono accorto di provare un sentimento forte, al di là di tutti i dubbi, ed era giusto dargli voce”

Durante l’intervista, Luigi rivela anche di avere superato la paura che provava verso il padre della sua corteggiatrice.

Anche Irene si dice entusiasta del rapporto instaurato con i parenti di Luigi,e ha fatto anche colpo sul fratello Salvo:

“La sua famiglia è fantastica, la trovo molto simile alla mia, perchè è fatta di persone alla mano che sanno metterti a proprio agio. Con Luigi siamo complici in tutto e per tutto”.

Per il futuro, Luigi spera di poter trovare una casa a Verona e vivere più vicino possibile alla sua fidanzata.

Nel corso dell’intervista, Mastroianni è tornato a parlare anche di Nicola Panico e di quanto accaduto la scorsa estate tra loro e Sara Affi Fella. Sembrerebbe proprio che il dolce ex tronista non porti rancore e abbia perdonato l’ex di Temptation Island.

Luigi su Nicola Panico svela: “Penso che Nicola in fondo sia un bravo ragazzo. In tutta quella situazione ci ha sguazzato facendo la vittima, quando piuttosto era il complice se non la mente. Cedo, però, nella sua sincerità quando mi fa il suo in bocca al lupo. Quando è venuto in studio a raccontare la verità, ha sottolineato il suo dispiacere per aver coinvolto indirettamente anche mio fratello e questo mi fa pensare che abbia un cuore. Nella vita si può sbagliar e non sarò io a giudicarlo o a condannarlo.”

