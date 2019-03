Verissimo, Debora Villa ricorda un periodo traumatico: “Morivo dentro”. L’attrice comica ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata.

Debora Villa è stata tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo, programma del sabato pomeriggio condotto dalla bella e brava Silvia Toffanin. La 49 enne attrice comica nativa di Pioltello, si è raccontata ai microfoni del programma di Canale 5 svelando alcuni retroscena della sua vita privata, che purtroppo negli ultimi anni è stata ricca di eventi poco piacevoli. Debora Villa racconta innanzitutto cosa accadde dopo aver sposato il suo ex marito Mirko: “Ho perso un bambino, è stato un durissimo colpo. Sono andata fuori di testa, per fortuna era ancora dentro i tre mesi. Per fortuna poi ci abbiamo riprovato, è nata nostra figlia Lisa. Il parto è stato comunque un trauma, nonostante sia una cosa bellissima. Non è una passeggiata. Venti giorni prima della nascita di Lisa, è venuto a mancare il papà del mio compagno Mirko”.

Verissimo, Debora Villa ricorda un periodo traumatico: “Morivo dentro”

Debora Villa racconta inoltre di aver avuto problemi anche dopo il parto: “Dopo aver partorito sono andata in crisi post parto, questa cosa ci ha definitivamente squassati. Io ero in mille pezzi di qua, lui era in mille pezzi di là. E’ un puzzle che non si è più ricomposto. Ho ripreso a lavorare subito poi, dovevo andare avanti e indietro sempre con la bimba. Non dormivo più, dormivo 1 o 2 ore per notte. Infatti ero snervata sempre, ero completamente un nervo scoperto. Io stavo morendo dentro, ma fuori non si vedeva. Mi sono fatta aiutare in un percorso di auto-consapevolezza, anche per perdere i 15 chili che avevo messo su. Poi purtroppo è arrivato il divorzio, erano anni durissimi in cui anche mia mamma stava male, la decisione è stata presa da me. Sono quella che ha detto ad alta voce: “Non ce la facciamo più”. E’ stata dura anche per Mirko. Nel 2012 è iniziata questa nostra separazione, era molto piccola la mia Lisa”.

