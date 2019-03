Yari Carrisi, figli di Al Bano e Romina: il lutto che ha lasciato il segno

I fan appassionati della coppia artistica Al Bano – Romina Power conosceranno senz’altro il loro figlio, Yari. Il secondogenito è completamente diverso alle sue sorelle e ai suoi genitori. Tanto che, dopo lo speciale 55 passi nel sole, ha deciso di allontanarsi dall’Italia. E trasferirsi all’estero. In particolare, in India. Sono numerosi, infatti, gli scatti condivisi sui social che lo confermano. Uno di essi, però, ha sicuramente catturato l’attenzione di tutti. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato una foto davvero molto commovente. Che ritrae suo nonno Tyrone.

Stare lontano dalla famiglia, si sa, non è mai facile. Nonostante questo, però, Yari Carrisi ha deciso di abbandonare la sua patria. E soprattutto la sua famiglia. Per trasferirsi in India. E, d’altra parte, non è assolutamente la prima volta che il ragazzo prende una tale decisione. È uno spirito libertino, insomma. E, come dicevamo infatti, sono tantissimi gli scatti social condivisi dal secondogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power che lo testimoniano. Tuttavia, però, è più che normale ed ovvio avvertire la mancanza dei propri cari. Della propria famiglia, insomma. Ed, evidentemente, è proprio questo che avrà provato Yari poche ore fa. Il ragazzo, infatti, tramite un’IG stories ha condiviso con i suoi followers una leggera malinconia di casa. Ed, in particolare, di suo nonno materno. Come facciamo a saperlo? Semplice! Yari ha condiviso una foto di suo nonno Tyrone, padre di Romina. Insomma, un ritorno alle origini.