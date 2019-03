Achille Lauro, mistero sul suo profilo Instagram: fan preoccupati. Nelle ultime ore infatti il profilo del cantante è stato svuotato, non ci sono più foto.

Achille Lauro è uno dei cantanti più in voga del momento. Il trapper romano forma insieme a Boss Doms il duo che ha sbancato l’ultima edizione del Festival di Sanremo grazie alla canzone chiacchieratissima “Rolls Royce”. Proprio grazie a questa canzone infatti, e anche grazie ai numerosi dibattiti che ha creato sui social e sui giornali, Achille è riuscito ad ampliare ulteriormente il suo pubblico e a farsi conoscere anche da quelle fette di audience che prima nemmeno conoscevano il suo nome. In merito alla sua canzone Rolls Royce, è nata per mano di Striscia la Notizia una grossa polemica nei confronti del cantante e trapper romano, accusato di istigare i giovani all’uso di sostanze stupefacenti grazie al testo della sua canzone che si è classificata al nono posto della classifica per l’edizione numero 69 del Festival della canzone Italiana di Sanremo.

Achille Lauro, mistero sul suo profilo Instagram: fan preoccupati

Anche grazie a queste polemiche, il numero di suoi followers sui social è aumentato a dismisura, soprattutto su Instagram, dove al momento vanta ben oltre 754 mila seguaci sul suo profilo dal nome utente “Achilleidol”. Proprio in queste ore però, Achille Lauro e il suo account Instagram stanno facendo impazzire gli utenti del più famoso social network di fotografie. Che si tratti di una trovata pubblicitaria? Per ora non ci è dato saperlo, ma la cosa certa è che da oggi il profilo Instagram di Achille Lauro è stato svuotato completamente, cancellati tutti gli account seguiti da Achille e uno sfondo nero come immagini del profilo. In molti hanno iniziato a commentare su Twitter per capire cosa fosse successo. Dopo qualche ora dall’accaduto, il cantante ha pubblicato un video su Instagram dal titolo: “La fine”, dove il cantante con uno sfondo nero recita alcuni versi enigmatici. Continuate a seguirci per avere aggiornamenti in merito!

