Barbara D’Urso, tutto pronto per il nuovo programma: ecco i primi ospiti

Non si ferma praticamente mai la Carmelita nazionale, che anzi ha deciso di aumentare sempre di più i suoi impegni televisivi. E’ diventata, di fatto, una vera e propria icona delle reti Mediaset e, nello specifico, di Canale 5, che di fatto ha monopolizzato a braccetto con Maria De Filippi. A breve, come è ormai noto, partirà il suo prossimo programma che ha un nome molto esemplificativo: “Non è la D’Urso”.

Si tratta, per intenderci, almeno nelle intenzioni della produzione, di portare lo show di “Domenica Live” in settimana ed in prima serata visti i risultati ottenuti fin qui. A tal proposito, a tre giorni dal grande ed attesissimo debutto, arrivano alcune anticipazioni relative a quelli che saranno i primi ospiti di questo nuovo format.

Barbara D’Urso, nuovo programma: i primi ospiti

Gli ospiti della prima puntata saranno due vere e proprio icone, vale a dire Heather Parisi ed Albano Carrisi, che in studio non sarà solo. Con lui, infatti, ad accompagnarlo ci saranno la sua ex storica Loredana Lecciso ed i suoi figli Jasmine e Albano Junior, il cui soprannome è Bido. Insomma, novità per la D’Urso che di recente si è anche schierata nel caso Corona – Fogli.