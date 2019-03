Nell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, la storia di Andrea e Veronica ha lasciato Maria De Filippi senza parole. La conduttrice era davvero imbarazzata.

Nella puntata di C’è Posta Per Te, andata in onda il 9 marzo 2019, la conduttrice Maria De Filippi si è trovata a raccontare e gestire una storia davvero drammatica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> C’è Posta per te, Luciana Littizzetto imbarazza la De Filippi: “Brilli come tre Barbara D’Urso”

C’è Posta Per Te, la storia di Andrea e Veronica: Maria De Filippi si schiera

Nella trasmissione C’è Posta Per Te di Maria De Filippi vengono raccontate storie di tutti i tipi. La conduttrice si ritrova spesso a gestire situazioni davvero scomode e ieri, purtroppo, è rimasta senza parole davanti la storia di Andrea e Veronica.

LEGGI ANCHE—> C’è Posta per te, Daniele trova suo padre ma poi decide di chiudere la busta

I due sono marito e moglie: Andrea ha chiesto alla De Filippi di aiutarlo ad avere il perdono della moglie, Veronica. La conduttrice di C’è Posta Per Te ha cercato di studiare i loro sentimenti, senza conoscere però piccoli aneddoti della storia d’amore.

Andrea ha raccontato di aver tradito la moglie più volte. Veronica ha aggiunto che suo marito ha perso troppe volte la testa per altre donne, aggiungendo un particolare che ha fatto calare il silenzio nello studio. La sua dichiarazione è stata: “Mi ha tradito anche quando ero incinta”.

La coppia di sposati ha avuto tre figli insieme, Veronica però non ci sta più ai tradimenti del marito. Dopo le dichiarazioni della donna, Andrea è rimasto in silenzio, amareggiato. Veronica ha poi raccontato tantissime vicende interne alla coppia ed ha deciso di chiudere la busta. La donna l’ha lasciato ed ha trovato d’accordo Maria De Filippi, che solitamente cerca di insistere con i suoi ospiti ad aprire la busta. La conduttrice di Canale 5 si è fatta scappare un “Brava”, come mai successo. Anche il pubblico si è schierato dalla parte di Veronica ed hanno fatto i complimenti per non averlo perdonato dopo tutto il male che le ha fatto.

Per ulteriori news sulla storia di Veronica e Andrea, su altre vicende di C’è Posta per Te e per scoprire tutti gli ospiti del programma—> CLICCA QUI