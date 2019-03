C’è Posta per te, Daniele trova suo padre ma poi decide di chiudere la busta

E’ una storia abbastanza dura quella andata in onda a C’è Posta per te: la storia di un padre che non accetta suo figlio. Che l’ha dimenticato tra per via di un lavoro troppo impegnativo e che l’ha portato ad allontanarsi spesso. Si è rifatto una vita, il signor Pietro, dopo una storia finita male con la mamma di Daniele.

Daniele è proprio il ragazzo che lo cerca, e che lo fa tramite Maria De Filippi e il suo programma C’è Posta per te. Ha ritrovato suo papà, finalmente. Finalmente può dirgli ciò che voleva dirgli da tanto. Ma, forse, sbaglia un po’ i modi. Certo, la rabbia è tanta. Ingestibile, indomabile. Così, Maria De Filippi glielo fa notare e cerca di calmarlo, ma è difficile. Molto difficile.

C’è Posta per te, Daniele ritrova suo padre ma poi chiude la busta

Ha ventotto anni Daniele ed una vita non proprio facile alle spalle. Crescere senza un papà non è poi una sciocchezza. Ci sono delle mancanze, delle lacune che niente e nessuno potrà mai colmare. Daniele sa che suo padre vive in Sardegna, così quando ha circa 25 anni si va a tatuare l’isola sulla schiena proprio perché sente un forte attaccamento alle sue origini, malgrado la storia non proprio felice.

Maria De Filippi ha provato in tutti i modi a riavvicinarli, mettendoli sulla stessa frequenza d’onda. Tentativi vani. Sia Daniele che il signor Pietro, suo padre, sono evidentemente agitati. Daniele non riesce a gestire la sua foga e continua a infierire nei confronti di quel padre che gli è mancato troppo. Ad un certo punto, dopo vari tentativi, non ne può più. Così, chiede a Maria De Filippi di chiudere la busta. In particolare, dopo il tentativo di fargli dire in che giorno era nato. Non lo sapeva il signor Pietro: “Non te lo dirò mai”, così si rivolge a suo figlio che, a quel punto, chiude la busta. Appena il padre esce dallo studio scoppia a piangere. Una crisi di nervi. Maria De Filippi prova a consolarlo, ma può poco.