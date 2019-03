Chiara Ferragni ha pubblicato un piccolo battibecco avuto col marito, Fedez. L’influencer lo prende in giro per alcuni errori grammaticali.

Chiara Ferragni e Fedez è una delle coppie più famose in tutto il mondo. L’influencer ed il cantante spesso pubblicano Instagram Stories in cui si prendono in giro e fanno ridere tutti i loro followers.

Chiara Ferragni bacchetta Fedez: “Ma come parli?”

Chiara Ferragni e Fedez è la coppia che scoppia sui social, nel vero senso della parola. Si sono conosciuti nel 2016 e da lì a poco è nata una vera e propria storia d’amore. Si sono sposati nel settembre 2018 ed hanno un bellissimo figlio di nome Leone.

Spesso sui loro social si prendono in giro e l’ultimo episodio divertente l’ha postato Chiara sul suo profilo Instagram. La famosissima fashion blogger ha pubblicato uno scambio di messaggi col marito, con tanto di “bacchettata” finale.

La storia è questa: Chiara ha inviato uno scatto di un lato B con un segno di un morso a suo marito, il quale ha risposto: “Gliel’hai mozzicato anch’io quel c***”. L’influencer ingelosita dal commento di Fedez, gli ha risposto a sua volta: “Ma che italiano è?”. Dopo averlo rimproverato, ha pubblicato la piccola conversazione sulle sue Instagram Stories.

Questa la storia di Instagram pubblicata dalla Ferragni:

Il battibecco sui social ha poi fatto il giro del web facendo sorridere tutti. Il famoso cantante rapper si è giustificato affermando: “Sono stanco, ma mia moglie non torna a casa”.

La coppia è seguita tantissimo sui social, vantano di milioni e milioni di social. Inoltre sono due imprenditori nati: il rapper ha creato una sua società, oltre ad essere diventato famoso grazie alla sua carriera di cantante e giudice di X Factor. Anche la moglie, Chiara Ferragni ha raggiunto la vetta di una delle influencer di Instagram più seguite nel mondo.

