Diletta Leotta senza trucco: tutte le differenze, immagini a confronto.

Avete mai visto Diletta Leotta senza trucco? Beh, forse non ci avete neanche fatto caso. Eppure, ci siamo accorti che in alcune delle immagini che ha pubblicato su Instagram non ne aveva nemmeno un po’. E sapete cosa hanno notato i followers? Beh, ve lo spieghiamo in questo articolo…

E’ bellissima. Diletta Leotta è sicuramente una delle donne più belle della televisione italiana. Dobbiamo ammettere che negli ultimi anni, col tempo, crescendo, è cambiata molto. Ce ne siamo accorti perché, se non si capisse, la seguiamo spesso e con attenzione. Ci sono diverse foto sul web in cui la si può vedere quand’era giovanissima, specie quella in cui aveva partecipato a Miss Muretto nel 2006. Cambiata, sì, ma pur sempre bellissima. In giro, sul web, si può anche trovare qualche insinuazione su ipotetici ritocchi del chirurgo estetico. Non possiamo dire con esattezza se e dove sia intervenuta la chirurgia per rendere Diletta così magnificamente bella, però, possiamo mettere a confronto delle foto in cui è senza trucco con altre in cui si apprestava ad andare in diretta, impeccabilmente truccata.

Senza trucco, appena sveglia

Qualche giorno fa, Diletta Leotta ha pubblicato una foto in cui era senza trucco. Appena sveglia, mentre si accingeva a far colazione. Beh, quello che arriva subito agli occhi è lo splendore del viso. Impeccabile, stupenda. La pelle emette luce naturale. Certo, siamo sicuri che Diletta tenga molto alla sua pelle e che usi cosmetici e creme che la rendano così lucente. Ma è meraviglioso scoprire che la conduttrice di DAZN sia così perfetta anche senza trucco, appena sveglia.

Possiamo mettere a confronto questa foto con una in cui è truccata. Beh, è particolare scoprire che Diletta è sempre la stessa. Sempre bella.

Il particolare che salta subito agli occhi è proprio la bellezza che è sempre la stessa, sia in una foto che nell’altra.

Diletta Leotta incanta tutti all’esordio con DAZN

Per quanto non sia stato un esordio da incorniciare per DAZN, di sicuro, Diletta ha lasciato il segno. I calciatori del Napoli, addirittura, nel vederla passare accanto alla panchina, sono rimasti incantati. La foto di quell’episodio è diventata virale. Ormai, tutti parlano di Diletta Leotta più di quanto si parli di DAZN. Sarà lei, la bella conduttrice siciliana, a fare le fortune della nuova piattaforma streaming?

