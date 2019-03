Estrazione Million Day oggi 10 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Sono davvero tanti gli italiani che ogni giorno, intorno alle ore 19.00, trattengono il respiro ed incrociano le dita. Il motivo è tutto da ricercare nell’estrazione e nella lotteria che va sotto il nome di Million Day. Si tratta, infatti, tra tutte le lotterie, di quella che forse è non solo più semplice da capire ma anche quella che ti riserva maggiori emozioni. Ogni giorno all’ora indicata in precedenza vengono estratti i cinque numeri vincenti ed in palio per tutti coloro i quali indovineranno questa combinazione numerica c’è la cifra da urlo pari ad un milione di euro! Andiamo, però, adesso ad analizzare nel dettaglio come fare per tentare la fortuna con questa estrazione.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 10 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 10 marzo | Come si gioca

Si tratta di una lotteria davvero molto facile. Non dovrai fare altro che acquistare in una ricevitoria un biglietto al costo di solo 1 € e scegliere i tuoi cinque numeri compresi tra 1 e 55. Se la tua cinquina si rivela vincente, ti sarà riconosciuto il montepremi di un milione di euro messo in palio per tutti i vincitori.

Estrazione Million Day oggi 10 marzo | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, di giocare sempre in maniera responsabile e di tenere bene a bada il demone del gioco. Questi, invece, i numeri estratti ieri 9 marzo.