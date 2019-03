Fausto Leali operato, l’annuncio choc in diretta: fan con il fiato sospeso

Tra le icone della musica italiano non si può non annoverare anche Fausto Leali. Autore di brani praticamente senza tempo ed immortali come “Ti lascerò” o come “Mi manchi”, è stato oggi ospite di Mara Venier nel corso della trasmissione a dir poco di successo da lei condotta che va sotto il nome di “Domenica in”. In studio, però, si è presentato con degli occhiali che, per chi lo conosce, non potevano non risultare a dir poco sospetti ed insoliti.

Ha concesso alla bellissima e bravissima Mara Venier una lunga chiacchierata parlando a 360 gradi della sua vita, sia privata che professionale, ma l’apprensione nel vederlo con questi occhiali non poteva che essere tanta. Così, alla fine, ha chiarito tutto svelando il motivo di questa scelta apparentemente particolare.

Fausto Leali operato, l’annuncio in diretta tv che spiazza i fan

Ha, infatti, detto a chiare lettere di aver subito di recente un intervento agli occhi per la cataratta. Il motivo dell’impiego degli occhiali è da ricercare nel fatto che, come da lui spiegato, in studio c’erano troppe luci ed il medico gli ha consigliato di non esporsi a questi raggi perché avrebbe potuto avere delle conseguenze negative dopo l’operazione. Insomma, in ogni caso nulla di troppo grave, ma la preoccupazione è stata tanta dopo averlo visto per tanto tempo in grande forma durante “Ora o mai più“.