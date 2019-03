Fiorentina – Lazio in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Lo spettacolo del grande calcio non si ferma praticamente mai e questo discorso vale in particolar modo nel fine settimana, dal momento che è proprio in questa parte della settimana è concentrato il maggior numero di partite. Ovviamente una menzione particolare la merita la Serie A che in questa domenica propone un posticipo che promette spettacolo e che sarà valevole per la corsa alle competizioni europee. La Fiorentina, infatti, per continuare a sognare l’Europa League, deve necessariamente fare bottino pieno, mentre la Lazio non vuole perdere definitivamente il treno Champions League.

Si tratta di una sfida, dunque, fondamentale per entrambe queste compagini che comunque hanno fatto la storia di questo torneo. Insomma, ci sono tutti gli elementi per assistere ad uno spettacolo davvero notevole: contenuti tecnici, blasone, motivazioni altissime e tanti calciatori che trovano la via della rete con una certa facilità.

Fiorentina – Lazio, come seguirla in streaming

Promette fuoco e fiamme questa sfida: Muriel contro Immobile, Chiesa contro Milinkovic Savic. Insomma, c’è tutto per far venire fuori uno spettacolo assurdo. La gara in questione inizierà alle ore 20.30 e sarà seguibile solo ed esclusivamente su Sky Sport. Alle 20.00 inizierà il pre partita, mentre dopo il fischio finale si andrà avanti fino a dopo mezzanotte con il post gara e con tanti contenuti esclusivi. Insomma, più di una semplice alternativa ai vari film in programma per questa sera.