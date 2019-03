Domenica In, Mara Venier lancia una frecciatina a Barbara D’Urso. Una provocazione che non è passata inosservata, quella della nota conduttrice.

Nel corso delle puntata di Domenica In di oggi, 10 marzo 2019, la conduttrice Mara Venier non ha resistito nel lanciare una frecciatina alla sua rivale Barbara D’Urso. Mentre intervista Paola Barale, la conduttrice sembra fare riferimento al rapporto attuale con al sua collega. In particolare fa riferimento agli anni in cui si scontrava con Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Anche in quel periodo la Venier conduceva il programma domenicale ma sottolinea che all’epoca non aveva alcun tipo di rivalità con il noto presentatore. Ma una delle sue affermazioni è stata recepita come una frecciatina rivolta proprio a Barbara. Scopriamo insieme le parole della nota conduttrice Mara Venier.

LEGGI ANCHE: Barbara D’Urso, tutto pronto per il nuovo programma: ecco i primi ospiti

Domenica In, Mara Venier lancia una frecciatina a Barbara D’Urso

“Maurizio mi chiamava sempre quando eravamo competitor. Bisognerebbe avere rispetto per il lavoro degli altri, sia che si vinca sia che si perda” afferma la Venier raccontando che ogni domenica mattina Maurizio la chiamava per farle i suoi migliori auguri per la puntata. Anche se la conduttrice non rivela il nome della rivale, è evidente il riferimento alla collega Mediaset. Infatti, sembra proprio che la Venier si riferisca al rapporto attuale con la nota conduttrice Barbara D’Urso. la conduttrice si riferisca al suo attuale rapporto con Barbara. Attualmente pare che le due presentatrici non siano proprio in ottimi rapporti soprattutto per degli screzi che hanno coinvolto entrambe di recente. Proprio poche settimane fa, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Barbara D’Urso rivelò i motivi che l’hanno spinta a prendere le distanze dalla Venier: “A Mara volevo bene e Mara, ne sono certa, voleva bene a me. Ma c’è un aspetto umano che non rientra nella sfida professionale e che per questo fa male: mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale”.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo e per essere sempre aggiornato in relazione ai vari ospiti che si susseguono da Mara Venier a “Domenica In”: CLICCA QUI