Meghan Markle, un altro membro del suo staff le dice addio. In pochi mesi ben quattro persone dello staff di Meghan hanno deciso di lasciare il lavoro.

La bella Lady Markle sta per essere abbandonata dall’ennesimo membro dello staff a neanche un anno dalle nozze con il Principe Harry.

Stando a quanto rivelato dal Daily Mail, questa volta ad abbandonare il lavoro sarà il braccio destro della duchessa di Sussex, ovvero Amy Pickerill, la sua assistente personale, la quale si è occupata anche del Royal Wedding e di tutti gli eventi di beneficienza a cui prende parte Lady Markle. Insomma, una specie di segretaria personale per Meghan: programmazione di viaggi e uscite pubbliche, comunicati stampa, ma soprattutto le attività quotidiane della duchessa che si dice sia abituata a chiamare il suo staff in ogni momento. Giorno e notte.

“Ha accettato di restare con loro per aiutarli nella nascita del bambino e organizzare la loro nuova casa, poi andrà via“, ha raccontato un’amica di Amy. Mentre una fonte interna allo staff reale ha così commentato: “Amy se ne andrà presto, una decisione molto triste per i suoi colleghi, essendo un membro molto popolare all’interno dello staff.”

Prima di lei altre importanti figure femminili dello staff di Lady Meghan avevano abbandonato il loro ruolo per le divergenze caratteriali venutesi a creare con la duchessa americana. Samantha Cohen, Melissa Touabti e anche una rappresentante del servizio di sicurezza.

Meghan Markle: la reazione per l’addio di un altro membro del suo staff

“Meghan è molto triste a causa delle dimissioni di Amy, ma loro due continueranno a sentirsi in futuro perché sono molto legate“, ha dichiarato una fonte di Palazzo. E d’altronde una dichiarazione del genere era necessaria per evitare di alimentare il gossip secondo il quale lavorare con la duchessa sarebbe molto complicato per il suo “caratterino”.

Pickerill è la quarta persona dello staff di Meghan che decide di lasciare il lavoro per trasferirsi all’estero. Ma, se ne andrà subito dopo la nascita del royal baby, prevista per aprile e, di conseguenza nel mese di marzo aiuterà la coppia a trasferirsi a Frogmore Cottage.

Insomma, la bella principessa spesso fa discutere per le sue scelte, secondo molti, non proprio degne della famiglia reale. L’ultimo episodio che ha fatto storcere il naso ai sudditi, è avvenuto qualche giorno fa ad una conferenza del The Queen’s Commonwealth Trust al King’s College di Londra, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le critiche sono arrivate per il look sfoggiato dalla bella Meghan Markle, giudicato da molti troppo eccessivo, considerando anche che la principessa è in dolce attesa.

