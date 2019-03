Paola Barale a Domenica In su Raz Degan: le sue parole spiazzano tutti

La sua presenza oggi come ospite a “Domenica In” di Mara Venier ha senza ombra di dubbio sorpreso molti dal momento che era da diverso tempo che non la si vedeva sul piccolo schermo. In realtà, però, la bellissima Paola Barale non pare aver perso minimamente il suo fascino e la sua capacità di stare davanti alle telecamere anche a distanza di tempo. In una sorta di intervista fiume ha toccato vari punti, ripercorrenda tappe importanti sia della sua carriera professionale che della sua vita privata.

Inevitabile, a tal proposito, poi un riferimento anche alla sua storia d’amore con un altro volto dello spettacolo nostrano, vale a dire Raz Degan. E su questo argomento le sue parole hanno lasciato ben pochi dubbi, facendo chiarezza su quella che è la sua posizione.

Paola Barale su Raz Degan: le sue parole lasciano pochi dubbi

Come da lei stessa ammesso, hanno condiviso dei momenti meravigliosi che ora, però, appartengono al passato. I due, infatti, a quanto pare, non si sono più sentiti. Inoltre, la show girl ha fatto capire di non avere alcuna voglia di soffermarsi su questo tema, dimostrando che magari non si sono lasciati in ottimi rapporti. Inoltre, non è stato fatto alcun riferimento alla sua presunta gravidanza, con questa voce che è circolata qualche tempo fa.