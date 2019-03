Romina Power a lutto, il messaggio commovente: “Dopo 20 anni insieme”

Romina Power a lutto. La famosa cantante prova un grande dolore: ha perso la sua cagnolina dal nome Jazz Power. Il messaggio commovente.

La famosa cantante americana, Romina Power, ha sempre messo in mostra i due suoi amori: i suoi cani. Daisy e Jazz Power sono i nomi delle sue due cagnoline. Uno dei due però purtroppo è passato a miglior vita. Romina è a lutto ed è distrutta.

Romina Power a lutto: il messaggio commovente

Sul suo profilo Instagram, la famosa cantante ed ex moglie di Albano, Romina Power, ha comunicato ai suoi fan la perdita della sua cagnolina, Jazz Power. La donna è affranta dal dolore della perdita del suo cucciolo che ha tenuto con se per tantissimi anni, quasi 20.

Questo il post:

Visualizza questo post su Instagram Jazz Power 1999 – 2019 😪 💔 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: Mar 9, 2019 at 9:10 PST

La cantante ha scritto pochissime parole, solo una data: “1999-2019”. Questo evidenzia il suo stato di tristezza. I cani sono i migliori amici dell’uomo e solo chi li possiede ed ha questa fortuna, può saperlo. Bastano poche ore per affezionarsi e Romina ha sempre amato i suoi due cagnolini che l’hanno accompagnata per tantissimi anni. Spesso ha pubblicato sul suo profilo social scatti dei due suoi cuccioli. Questo dimostra l’amore che prova per loro e quanto sta soffrendo ora che la sua cagnetta di piccola taglia non c’è più. Era molto vecchia e per questo motivo Romina non la portava più con se perchè aveva circa 20 anni. L’altro cane, Daisy, invece più giovane, pensava a far compagnia alla padrona, seguendola ovunque lei andasse.

Romina Power è molto addolorata per la perdita. La cagnolina però, resterà per sempre nel suo cuore e nella sua memoria.

