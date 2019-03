Stasera in Tv, domenica 10 marzo: Il Silenzio dell’Acqua | Trama | Cast | Anticipazioni della seconda puntata.

Dopo il successo di Non Mentire con Alessandro Preziosi e Greta Scano, Canale 5 ha lanciato una nuova interessante fiction, Il silenzio dell’acqua. Un giallo classico, con un caso di omicidio dalle infinite ramificazioni. A soli due giorni dal primo episodio, andato in onda venerdì 8 marzo 2019, la serie torna in tv questa sera con una nuova puntata. Protagonisti assoluti della fiction la coppia inedita formata Ambra Angiolini, nel ruolo di Luisa Ferrari, e Giorgio Pasotti, che interpreta Andrea Baldini. Quest’ultimo ha dichiarato che per il ruolo di poliziotto che riveste, si è ispirato alle serie tv americane, in particolare True Detective.

Stasera in tv, domenica 10 marzo: Il Silenzio dell’Acqua, anticipazioni della seconda puntata

Matteo, il figlio di Andrea, nega di essere coinvolto nella sparizione di Laura, ma Luisa chiede che sia lui che Max facciano il test del DNA da comparare con i reperti in possesso della polizia. Intanto c’è da scoprire cosa nascondono Nico e Franco sulla barca di quest’ultimo e soprattutto il motivo per cui Don Carlo possiede un video messaggio della ragazza chiaramente indirizzato a lui. Poco dopo, l’esito del DNA conferma un coinvolgimento di Matteo nella vicenda e questo sconvolge Grazia, la sua ragazza, che fugge via. Lo stesso Mattero ha una reazione emotiva fortissima, che inevitabilmente provoca l’angoscia di Andrea, che si ritrova drammaticamente diviso tra il ruolo di padre e poliziotto. Anche se un misterioso segreto del passato continua a tormentarla, Luisa continua determinatamente a portare avanti le indagini e a voler sapere sempre di più, tanto da fare un’inattesa scoperta riguardo Max. Le indagini quindi sembrano trovare nuove strade e la polizia viaggia su più piste, soprattutto quando anche Andrea scopre qualcosa di veramente sorprendente.

