Stasera in Tv, domenica 10 marzo: nuova puntata di The Good Doctor |Trama | Cast | Anticipazioni.

Domenica 10 marzo 2019 andrà in onda in prima serata su Rai Due, la sesta puntata di The Good Doctor, il medical drama giunto alla seconda stagione in Italia dopo il grande successo ottenuto dalla prima, trasmessa nell’estate del 2018. Proseguono quindi le avventure del St. Boneventure Hospital, la clinica dove lavora il dottore “speciale” Shaun Murphy. Le novità nella seconda stagione della serie, già andata in onda negli Stati Uniti, non mancano: il cast si allargherà con una vecchia conoscenza: Lisa Eldstein, che ha interpretato per sette anni Lisa Cuddy ne Il Dr House. Altri attori apparsi nei primissimi episodi, entreranno a far parte del cast fisso. Tra questi: Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang e Paige Spara.

Stasera in tv, domenica 10 marzo: The Good Doctor, anticipazioni della sesta puntata

Questa sera andranno in onda l’undicesimo e dodicesimo episodio della stagione. Nell’episodio Quarantena, Andrews dichiara che il Pronto Soccorso è in quarantena, nel tentativo di bloccare il misterioso virus che minaccia di fare altre vittime all’interno dell’ospedale. Mentre Shaun viene messo in crisi dal caos e dai rumori, Morgan lotta per salvare la vita a Lim e Park trova il modo di recuperare il suo rapporto con il figlio.

Nell’episodio Dopo il disastro, nel suo giorno di riposo Shaun decide di andare a pranzo con Lea e Glassman e di provare a guidare un go-kart. Morgan e Claire sono alle prese coi guai di Breeze, mentre Audrey e Neil decidono di intraprendere una relazione. Andrew dovrà affrontare Carmen, una burocrate decisa a fare maggiore luce sul volo proveniente dalla Malesia.

