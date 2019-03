Alessia Marcuzzi becca Cecilia a chattare in diretta: non con Ignazio.

Durante la puntata dell’ Isola dei Famosi dell’11 marzo 2019, al termine della pubblicità, Alessia nota che Cecilia Rodriguez era intenta a mandare messaggi con il suo smartphone. Incuriosita, la conduttrice chiede all’argentina con chi stesse chattando. E Cecilia, imbarazzata, risponde: “Con Belen”.

Le due sorelle, dunque, sembrano inseparabili. Così come sono fortemente legate al fratello Jeremias, ultimo eliminato dall’Isola dei Famosi.

Potrebbe interessarti anche–> Cecilia Rodriguez monta un cavallo in costume: alza la gamba ed Instagram è in delirio

Questo forte legame tra i fratelli Rodriguez, ha generato anche alcuni gossip sul presunto dissenso di Cecilia riguardo la relazione del fratello con Soleil, nata durante l’avventura sull’Isola.

Alcune fonti vicine a Cecilia Rodriguez hanno, infatti, dichiarato che secondo l’argentina, Soleil stesse recitando una parte e che quindi il suo sentimento verso Jeremias non sia autentico.

Alessia Marcuzzi becca Cecilia a chattare in diretta

Cecilia chatta in diretta con la sorella Belen. Magari entrambe stavano commentando l’imminente ingresso del fratello in studio.

La Rodriguez non ha approvato particolarmente l’eliminazione di Jeremias dal reality:

“Non riesco a spiegarmi l’uscita di Jeremias a l’Isola” ha scritto un utente a Cecilia Rodriguez su Instagram. “Penso che siamo in tanti a non capirlo” ha allora replicato la sorella di Belen. “Purtroppo l’Isola dei famosi non è un reality dove arriva la verità a casa” ha poi aggiunto la stessa “Jeremias è stato uno dei pochi naufraghi sinceri, e che ha sempre collaborato per aiutare la squadra, invece piacciono le persone che riescono a fingere di essere persone che non sono, e vanno avanti”.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dei VIP e per essere sempre aggiornato sulle vicende della vita sia privata che più propriamente professionale di Cecilia Rodriguez, allora CLICCA QUI!