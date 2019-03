Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo scatto con il lato B in bella mostra. Ha fatto impazzire i suoi fan.

La famosa showgirl Belen Rodriguez ha postato uno scatto su Instagram per pubblicizzare una marca di jeans. Il suo lato B è in bella mostra: la foto ha colpito molto i suoi followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Belen Rodriguez non ne può più: la reazione da applausi su Instagram

Belen Rodriguez, lato B in bella mostra: Instagram di stucco

La famosissima argentina, show girl e modella, Belen Rodriguez, è molto attiva sui suoi profili social. Poco fa ha pubblicato uno scatto in città quasi di spalle in cui sponsorizza una marca di jeans. Il suo lato B è in bella mostra ed i suoi fan sono impazziti.

LEGGI ANCHE—> Belen Rodriguez sorride: è successo subito dopo Sanremo Young, eccezionale!

Questa la foto pubblicata sul suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Jeans… @revisebluevibes #adv Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mar 11, 2019 at 1:40 PDT

La modella argentina è davvero amata, per la sua bellezza ed anche per la sua simpatia. Vanta di tantissimi seguaci ed ogni giorno delizia i suoi fan con scatti da urlo. “Meravigliosa”, “Bellissima, brava e simpatica”, “Unica”, “Come indossi bene quei jeans”: sono alcuni commenti di utenti che seguono Belen e che le hanno regalato un like.

In pochi minuti la bella argentina ha raggiunto già quasi 18mila likes! Belen Rodriguez non perde mai occasione per far parlare di se e del suo fisico mozzafiato. Nonostante sia mamma, ha sempre mantenuto un ottima forma ed in quasi tutti i suoi scatti è felice di mostrarlo ai suoi tantissimi fan!

Per ulteriori news su Belen Rodriguez, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le sue più belle foto su Instagram —> CLICCA QUI