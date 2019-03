Benedetta Parodi, brutto spavento: la conduttrice scoppia in lacrime

La famosa conduttrice Benedetta Parodi è stata vittima di un brutto spavento. Nulla di grave, sia chiaro. Solo che la moglie di Fabio Caressa è stata la protagonista di un crudele scherzo de Le Iene. Non è assolutamente la prima volta che il famoso show di Italia Uno organizza scherzi così pazzeschi. Poche settimane fa, infatti, ricorderete senz’altro l’affare Wilma Facchinetti e Laura Cremaschi.A distanza di settimane, però, la vittima è cambiata. Ma la modalità resta sempre la stessa. A farne le spese è, infatti, Benedetta Parodi. E bisogna ammettere che è stato davvero un scherzo crudele. Ma allo stesso tempo davvero esilarante. Data la sua reazione. Vediamo tutto nel dettaglio.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Ed, in particolare, è stato trasmesso lo scherzo fatto a Benedetta Parodi. Con la complicità di suo marito Fabio Caressa e di suo figlia, le hanno fatto credere che quest’ultima si fosse innamorata di un cuoco di circa 40 anni. Insomma, davvero un colpo basso per Benedetta. Soprattutto perché la sua piccola ha soltanto 16 anni. Sarà proprio per questo, forse, che la reazione della famosa conduttrice è stata davvero incredibile. Benedetta, infatti, è scoppiata a piangere. Fortunatamente, però, è andato tutto a buon fine. Era soltanto uno scherzo. “Iene disgraziate”, esordisce la conduttrice sul suo canale Instagram ufficiale. È proprio con queste parole che, infatti, Benedetta commenta il suo scherzo. Ma non solo. La conduttrice, inoltre, ringrazia anche tutto quelle persone che, con i messaggi, le sono stati accanto. Dimostrando tutta la loro solidarietà materna.