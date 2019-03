Elodie completamente nuda in spiaggia: tutti di stucco su Instagram

Elodie è sicuramente tra le cantanti più belle nel panorama italiano. Non ha partecipato a Sanremo 2019, ma sicuramente ha saputo attirare l’attenzione su di se in questi giorni con delle foto un po’ particolari. Nell’immagine che ha appena postato sul suo profilo Instagram, possiamo capire che Elodie non sarà sicuramente passata inosservata tra i bagnanti quel giorno. Ammesso che ce ne siano stati lì, nelle vicinanze.

Nel suo messaggio un semplicissimo: “Siamo nati così”, con una foto in cui appare completamente nuda, distesa al sole. Con i capelli biondi. Ecco, questo il particolare che ci fa capire si tratti di una foto non recente. E poi, lo specifica anche lei stessa nella didascalia: si tratta di uno scatto del 2015.

Elodie completamente nuda in spiaggia: i followers su Instagram vanno in delirio

I capelli biondi, corti come sempre. Il tatuaggio ben in vista e quei particolari del suo corpo che a stento riesce a nascondere. Beh, comunque sia, Elodie è completamente nuda. E con una foto come questa rischia di far prendere un colpo a tutti i suoi follower su Instagram. Poco importa. Sì, perché Elodie non è una di quelle che si fa troppi problemi su ciò che pensa la gente. Ricordiamo tutti, infatti, l’episodio in metropolitana di cui tanto si è parlato: quando, cioé, una signora le rimproverava il fatto che se andava vestita in un certo modo non doveva lamentarsi se tutti le guardavano il sedere.

Elodie sembra un ‘angelo disteso al sole’, prendendo in prestito il titolo della canzone di Eros Ramazzotti, suo collega. Chissà, quante reazioni e quanti cuoricini arriveranno alla cantante su Instagram. Intanto, c’è già chi parte coi paragoni: “Molto più bella di Belen”, oppure, chi invece attacca con l’ironia: “Ci vuole fortuna pure a nascere scoglio”. Perché Elodie è distesa proprio su uno scoglio. Insomma, il popolo social non delude mai.