Emily Ratajkowski completamente nuda, una foto davvero foto mozzafiato: Instagram impazzisce.

E’ una delle donne più ammirate su scala mondiale. Modella e, da poco tempo, anche attrice di notevole successo, su Instagram è una delle star con il maggior seguito. Vanta, infatti, quasi 22 milioni di fan che non si perdono per nulla al mondo una sua foto, un post o una storia. Va da sé, dunque, che ogni suo post diventa in pochissimo tempo reale già di per sé. Di recente aveva mostrato il momento in cui la camicia si era sbottonata proprio nella zona di maggiore interesse: la scollatura. Stavolta, se è possibile, si è addirittura superata.

Ha, infatti, condiviso una sua foto che la ritrae completamente senza veli. Non ha, infatti, nessun vestito che le copre la parte superiore del corpo e, di conseguenza, risulta ben visibile praticamente ogni minimo dettaglio del suo busto. I fan, in maniera inevitabile, non hanno perso occasione per elogiare la sua bellezza.

Emily Ratajkowski nuda, fan a bocca aperta

Il motivo per il quale tale post ha riscosso un simile successo non è certo difficile da intuire. Il suo corpo è davvero da urlo e, per di più, non può non aver inciso il fatto che già di per sé ogni sua foto raggiunge un pubblico sconfinato e che proviene da ogni angolo del mondo.